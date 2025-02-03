В Киеве опустели рестораны – для грантоедов наступают тяжкие времена
Украинские грантоеды поняли, что западное финансирование резко сокращается, и начинают экономить.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Киеве рестораны опустели. И это наблюдение консультанта USAID. Я не могу назвать его фамилию, но он говорит: «Слушай, Руслан, в Киеве опустели рестораны. Что случилось такое? Неужели все рестораны тоже кормились за счет USAID?»…
Я говорю – нет, но прекращение грантов, проектов, всей этой деятельности, конечно, уменьшило количество посетителей ресторана», – сказал Борник.
По его словам, кормящиеся на Украине грантоеды поняли – денег больше не будет.
«А во-вторых, люди поняли, что дальше этого западного финансирования не будет, и начинают экономить. И закрылись в ракушке. Но вот наблюдение иностранца – это опустение ресторанов сразу же после закрытия USAID.
Я не знаю, насколько это репрезентативно, я особо так не вижу, но я не так чтобы очень хожу в рестораны. Ещё он говорит, что в гостиницах еще много людей, но все чего-то ждут, а рестораны уже пустые», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: