В Киеве ошарашены: «Бить по Украине России помогают Турция и Эстония»

15.12.2022  17:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия даже после начала СВО, несмотря на санкции, продолжает через подставные компании закупать комплектующие для производства крылатых ракет и дронов

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия даже после начала СВО, несмотря на санкции, продолжает через подставные компании закупать комплектующие...

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«Есть ряд публикаций о том, что через подставные компании в Турции и даже в Эстонии русские уже после вторжения продолжают закупать микросхемы, которые в том числе используются в оборонке. Мы можем посчитать, насколько мощности и способности по производству крылатых ракет сейчас сократились из-за санкций, или они уже нашли эти пути?» – спросил ведущий.

«Для ударов по гражданской инфраструктуре эти поставки очень важные. Потому что русские смогут сами производить и ударные дроны, и крылатые ракеты, – ответил эксперт. – Что касается разведывательных средств, тех самых «Орланов», то, если не поставляются французские матрицы и канадские комплектующие, я думаю, что эти страны все-таки придерживаются санкций, у них уже будут проблемы».

Он подчеркнул, что Россия продолжает получать какие-то элементы, однако они не военного, а коммерческого характера.

«Раньше они получали военные комплектующие. Несмотря на то, что они получают такие компоненты, я надеюсь все-таки, что эти источники будут перекрыты. Несмотря на то, что они получают, им все-равно придется сокращать, потому что полной номенклатуры у них нет, им на ходу придется перестраивать эти системы, перестраивать электронику на борту их ударных средств.

Потому что какие-то системы они не смогут получить. И после того, как будут переконструированы какие-то блоки, им какое-то время придется проводить их испытания», – добавил Романенко.

 

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