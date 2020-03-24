В Киеве ошарашены: Запад бросил Украину на произвол судьбы

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

Ни ЕС, ни НАТО не готовы помочь Украине в реальной борьбе против глобальной эпидемии коронавируса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Евгений Филиндаш

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«Эта ситуация еще раз показала мифологичность лозунга «Украина – это Европа», того, что у нас на Западе есть замечательные, благородные и гуманные друзья. Друг познается в беде. Беда пришла. И западные страны не то что Украине не помогают, они и друг другу не помогают, грызутся как волки. Для той же Италии ее партнеры по НАТО и ЕС ничего не делают, Италию бросили, о чем заявляют официальные лица самой Италии. А помогают ей Китай, Куба и Россия.

И Украине помощь готов оказать Китай, коммунистический Китай декоммунизированной Украине, а не западные так называемые друзья и партнеры. Возможно, тем, кто в Украине не понимает таких вещей, нынешняя ситуация раскроет глаза на реальность», – сказал эксперт.

О том, что Китай готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, написал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.