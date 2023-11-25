В Киеве ошеломлены: «Все только начинается. Нас атаковала имперская Армия дронов»

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Сегодня произошел самый массовый налет российских ударных дронов по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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«Ночью 25 ноября 2023 г. противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа типа «Shahed». Всего зафиксированы пуски около 75 «шахедов» по двум направлениям – Приморско-Ахтарск (РФ) и района Курской обл. (РФ). Основное направление удара – город Киев. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Кировоградская. К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

Утверждается, что украинские силы сбили 71 из 74 дронов, подавляющее большинство из которых – в Киевской области.

Киевская городская военная администрация указывает, что это четвертая атака дронов на Киева за месяц, а воздушная тревога продолжалась шесть часов.

При этом столичные власти, впадая в русофобско-пропагандистский раж, заявили, что Россия не случайно выбрала для удара именно этот день.

«Символично, что рашисты (потомки тоталитарного советского режима) совершили эту атаку в День памяти жертв голодоморов. Так они продолжают геноцид Украины и украинцев», – заявили в КГВА.

Напомним, что словом «голодомор» на Украине называют не подтвержденную НИ ОДНИМ архивным документом конспирологическую теорию о якобы сознательном уничтожении украинцев голодом в 1932 – 1933 годах.

Пока сложно оценить, какое в реальности количество дронов удалось сбить, поскольку на Украине регулярно попадались на недостоверной информации по таким поводам. ТГ-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиков Михаилом Звинчуком, призывает не удивляться числу якобы сбитых дронов.

«В Киеве уже не раз отчитывались о перехвате большего числа целей, чем реально выпущенных боеприпасов», – пишет «Рыбарь».

Тем не менее следует признать, что украинская ПВО, тем более в столичном регионе, серьезно усилилась по сравнению с начальным этапом СВО.

Украинская сторона уже выкладывает кадры повреждения жилых домов, над которыми сбивались беспилотники.

Подтвердили на Украине повреждения энергетической инфраструктуры.

«Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Это значит, что надежность энергопитания в регионе снижена. Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В период выполнения возобновляемых работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области. Для ликвидации последствий атаки нужно время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Пожалуйста, помогите им – не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию бережливо», – призывают в «Укрэнерго».

В министерстве энергетики Украины сообщили, что после атаки в Киеве «была обесточена воздушная линия» и оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

При этом непосредственно во время атаки в Киевской области «отключались воздушные линии 330 кВ».

«Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела. Продолжается обследование для выяснения причин», – отметили в минэнерго.

Попиарился на атаке дронов находящийся в Киеве президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, опубликовавший снимок из какого-то убежища.

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», – подписал фото Ринкевичс.

Его поддержал киевский неонацист Назар Приходько.

«Ничего… Крепись, Братан! Я Латвию обожаю. Более чем Литву. Вон мы антидроновое ружье передали фронт – латвийского производства. Но надо понимать: мы здесь с этой жопой живем каждый день. Рад, что господин Ринкевичс почувствовал эту жопу вместе с нами. Настоящий друг!», – написал Приходько в своем тг-канале.

В сегодняшний атаке тревожный сигнал видит соратница экс-президента Петра Порошенко, депутат ВР от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«К сожалению, время играет в Россию. Сегодняшняя ночь шахедов доказывает, что РФ перестроила свою экономику на военные рельсы, накопила смертоносного железа и будет нас кошмарить, добивая экономику и уничтожая мирные города», – сокрушается депутат.

В этой ситуации она предлагает «помочь ВСУ сформировать достойную переговорную позицию».

Волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками дронов для ВСУ, прогнозирует тяжелый период для Украины.

«Этой ночью в Киев прилетела имперская Армия дронов. Киевляне уже отвыкли от бомбежек, а их будет все больше. Империя хочет устроить Украине свой «Блиц» – так назывались непрерывные воздушные атаки Британии немецкими бомбардировщиками с сентября 1940 по май 1941 года», – считает Касьянов.

Он предупреждает, что для Украины «еще все впереди».

«Противник уже сейчас запускает в месяц более полутысячи «шахедов» по Украине, а будут тысячи. Будут тысячи крылатых ракет и сотни баллистических. Ни одна система ПВО, тем более наша, не справится с этим нашествием. Как и в годы Второй мировой войны, самым эффективным средством борьбы с крылатыми бомбами Фау-1 оказались английские бомбардировщики, которые уничтожали пусковые установки и бомбили заводы, на которых они производились. Шахеды производятся в Елабуге, ланцеты делаются в Ижевске. Это очень далеко. Но бывают иногда невероятные вещи…», – надеется волонтер.