В Киеве оскорбились на диагноз Зеленскому от спикера парламента Венгрии

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Новости Украины

Критика неадекватности главы киевского террористического режима Владимира Зеленского оставит не лучшее мнение о Венгрии в учебниках истории.

Так прокомментировал заявление спикера парламента Венгрии Ласла Кевера, о том, что у Зеленского «психические проблемы» один из главных чиновников в окружении Зеленского Михаил Подоляк.

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«Единственная проблемная страна в европейской семье, господин Ласле Кевере, это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не лучшее место в учебниках истории», – говорится в сообщении Подоляка в соцсети.

«Президент Зеленский бъётся за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные коврижки», – написал чиновник.

Напомним, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил телеканалу HirTV, что общение Зеленского с «главами других государств, в том числе ведущих мировых держав, не выдерживает никакой критики» и его «психическая адекватность вызывает серьезные сомнения».

«Не могу вспомнить, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи и попавшей в беду, осмелился выступать против кого-либо, подобно президенту Зеленскому, который выступил с критикой не только Венгрии, но и канцлера Германии», – сказал венгерский политик.

«Обычно тот (…), кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. Человеку обычно угрожают его враги, редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Вот личная, психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать», — добавил Ласло Кевер.

Подоляк стал не единственным представителем киевского режима, накинувгимся на главу венгерского парламента. Так, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал у себя в Facebook:

«Весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине в том числе – закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена достаточно быстро».

А пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что «МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Последующая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке». По его словам, позиция Венгрии уже не удивляет, потому что она «уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Писатель и политконсультант Лев Вершинин жестко высмеял это заявление недалекого украинского чиновника, напомнив, что в 20 веке Венгрия в большинстве случаев выступала на стороне тех сил, которые сегодеяшний киевский нацистский режим обьявил «добром».

«Спикер помойного МИД сообщил, что г-н Кёвер сам дурак. Аргумент, конечно, очень мощный, – и на том бы всё, но пана понесло дальше, и он добавил: дескать, ничего странного, «ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла», и вот тут у меня, как у историка, возник интерес. Судите сами… Венгрия, в отличие от «украины», не новодел. Ей уже сильно более тысячи нет, и за это время знавали мадьяры как эпохи ярчайшего величия, так и времена жесточайшего упадка, участвуя, естественно, во множестве средневековых войн, но там не было ни «стороны зла», ни «стороны добра», – обычные феодальные войны, и только. А потом так вышло, что оказалась Венгрия под Австрией, утратила независимость, и соответственно, во всех сюжетах была на «австрийской стороне”, которая, впрочем, тоже не была ни «злой», ни «доброй», а как все. Исключение разве что период 1848-1849 годов, – когда Венгрия пыталась стать независимой, – но в этот год она, спонсируемая Лондоном, у которого нынешний Киев на поводке, активно боролась, в частности, против Российской Империи, поддерживая поляков, боровшихся против Российской Империи, и следовательно, учитывая, что для киевских наци Россия – зло, а Польша – наоборот, была на стороне добра. Затем, обретя независимость в 1918-м и какое-то время пометавшись, при Хорти связала свою судьбу с III Рейхом, – на деньги которого существовала т.н. ОУН, – и ровно так же, как ОУН (и “м”, и “б”) воевала за «Гитлера-визволителя» с «коммуняками», а стало быть, по ублюдочной логике Киева, опять была «на стороне добра”. Далее, – полвека ВНР, – входила в Варшавский договор, и тут, конечно, можно допустить, что по ублюдочной киевской логике это было «пребыванием на стороне зла«, – вместе с УССР в составе Союза, – но, во-первых, это случилось единожды, а не «уже не раз» (по киевской версии), а во вторых, в этом случае выходит, что дедушка Зеленского, боевой офицер и коммунист, сражавшийся со «стороной добра» в лице III Рейха и ОУН, тоже был на «стороне зла», а Зеленский ничего такого о дедушке не говорил, напротив, подчеркнуто чтит память память Семена Александровича. И наконец, коротенький (всего две недели в октября-ноябре 1956) период, когда Венгрия попыталась выйти из-под влияния СССР и уйти под крыло США, которым нынешний Киев лижет жопу, в НАТО, куда нынешний Киев без мыла лезет. То есть, и в этом случае власти Венгрии «выступали на стороне добра», и кстати, правительство г-на Орбана считает себя преемниками «людей 1956 года».

Напомним, что после начала военных действий России на Украине когда Зеленский потребовал от венгерских властей разрешить поставлять оружие через Венгрию, официальный Будапешт отказался поставлять Киеву оружие и запретил транзит его поставок. Также Венгрия проигнорировала указания Зеленского отказаться от российских энергоносителей.