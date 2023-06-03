В Киеве осмелели: «Москва не сможет ответить за Белгород. На очереди Белоруссия»

Игорь Шкапа.  
03.06.2023 14:11
  (Мск) , Киев
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Белгород, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вылазка с Украины в Белгородскую область была направлена в первую очередь на мирное население.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Газете по-украински» пишет киевский политолог, офицер ВСУ Михаил Басараб.

Вылазка с Украины в Белгородскую область была направлена в первую очередь на мирное население....

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«Как бы ни отрабатывали ситуацию кремлевские медиа, факт боевых действий на российской территории был публично зафиксирован и признан. Следовательно, нанесен мощный удар российской пропаганде, потому что подорвана вера в мощь и несокрушимость военной машины, которая является одной из ключевых составляющих культа режима Владимира Путина.

Население приграничных с Украиной территорий подверглось особому психотравматическому опыту. Теперь они все в предвкушении постоянной опасности. Поэтому вполне вероятен отток населения из приграничных областей в другие регионы. В России в целом должна снизиться надежда на способность центральной власти выступать гарантом безопасности населения. События подорвут уверенность российских военных, уже воюющих против Украины.

Их тылы оказались незащищенными. Если их высшее командование не способно защитить Россию от таких прорывов, сможет ли оно при любых обстоятельствах обеспечить поддержку своей армии в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины?», – считает Басараб.

Он надеется, что эти события подстегнут рост сепаратизма в России.

«Поработившиеся народы в России получили дополнительное поощрение к началу или восстановлению национально-освободительной борьбы за свою независимость. Если российские власти не способны защитить Белгородчину, то какие у этой власти возможности противодействовать вероятному вооруженному восстанию чеченцев, ингушей, дагестанцев или других? Об этом могут задуматься и другие мощные игроки в отдаленных регионах РФ, ведь региональные взрывы неповиновения Москве пусть редко, но случаются», – продолжает автор.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко получил сигнал, что «в случае чего вполне возможны освободительные рейды белорусских бойцов из «Белого легиона» или полка Кастуся Калиновского».

Он призывает не боятся жесткого ответа со стороны России.

«Относительно того, что спецоперация на Белгородчине может еще на что-то спровоцировать Россию, здесь стоит сказать следующее. Все, что Кремль мог применить в войне против Украины, он уже применил. Москва будет пугать чем угодно. Но между «пугать» и «мочь» есть большая разница.

Следовательно, майские события на Белгородчине будут иметь для России продолжительные негативные последствия военного, политического и даже геополитического характера», – резюмирует Басараб.

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