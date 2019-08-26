В Киеве осознали, что армия ЛДНР оказалась грозной силой

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

ЛНР и ДНР стали воспринимать всерьез на Украине после того, как там провели военные парады с демонстрацией военной мощи республик.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила депутат Верховной рады Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, Украина тоже должна проводить на День независимости не «марши достоинства», а полноценные военные парады с боевой техникой.

«Парад на самом деле несет большую нагрузку. Я, например, всегда видела только российскую агрессию, но я начала как-то воспринимать и эту террористическую организацию, которая сформировалась у нас на оккупированных территориях, когда они провели парад. Вот, когда я увидела парад в Донецке, я только тогда их стала воспринимать серьезно. Это я говорю о том, что Украине нужно обязательно проводить парады, причем такие, которые показывают мощь украинского войска», – заявила Черновол.