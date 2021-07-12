В Киеве осознали, что Байден плевать хотел на стоны Зеленского

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США не принесет ощутимых результатов для Киева.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот визит имеет все шансы быть номинальным без каких-либо прорывов, диалога прогресса в украинско-американских отношениях. Мы вообще не должны ждать этого визита, мы должны ставить украинскому президенту вопрос: а что он привезёт нам из этого визита, для чего Владимир Александрович Зеленский будет прокатывать наши деньги на командировки в США? А о чем он собирается договориться? Какие документы готовятся? Хотя бы публичную часть, не надо секретную часть. Давайте о политике, об экономике поговорим. Если ничего не готовится и ни о чём не договорятся, то зачем вы туда едете?», – отметил Бортник.

По его словам, Зеленский может не рассчитывать на то, что Байден поможет ему в вопросах членства Украины в НАТО и «Северного потока-2».

«США не принимает решение по НАТО. США не удастся в ближайшее время переубедить Францию и Германию принять решение по Украине. По «Северному потоку» в США решение уже принято и Украина вряд ли его может поменять. По «Северному потоку» можно договариваться о компенсации, но с Германией потому что Германия бенефициар этого проекта. А жаловаться на Германию США, Байдену бессмысленно. Мы должны говорить о других вопросах. Я общаюсь с представителями американского истеблишмента и говорю – ребята уберите наблюдательные советы», – заявил эксперт.

«Сегодня стратегический курс США – на демилитаризацию отношений с Россией. И требовать от них членство в НАТО и какой-то особой военной поддержки бессмысленно со стороны Украины. Мне прямо говорят – они пытаются вывести Россию из игры, из большой игры с Китаем, демилитаризировать», – сказал Бортник.