В Киеве осознали, что без России Украине хана

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

«Медовый месяц» президента Украины Владимира Зеленского закончился, и он столкнулся с суровой реальностью: недовольство народа растёт, а страна стоит на пороге жесточайшего усугубления кризиса.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши оценки и суждения становятся более резкими и конкретными. Ушла большая доля флёра и букетно-конфетного периода, которые были связаны с ожиданиями того, что придут новые лица и что-то у нас поменяется, с каждым днём всё меньше и меньше.

С одной стороны, народ потихонечку впадает в осеннюю депрессию, которая будет очень подкреплена грядущими квитанциями на оплату ЖКХ. А с другой стороны, когда такая большая страна, которая так проголосовала впадает в такую депрессию – это нехороший признак, потому что этим могут воспользоваться авантюристы. Я думаю, что те люди, которых вышвырнули из кресел, тоже не дремлют и собирают кружки по интересам. То же самое и оппозиция», – отметил Быстряков.

Он подчеркнул, что, перед Киевом стоит выбор: продолжить развивать отношения с Западом или повернуться обратно к России.

«На мой взгляд, у нас есть только два пути: либо поклониться МВФ и Штатам и слабо ожидать, что у нас будет польский вариант, когда им простили все долги, либо поворачиваться в сторону России и восстанавливать всё, что было. Третьего не дано.

Агитировать в сторону России, и все эти свидомые оппоненты начинают работать клише: «Ватник, агент Путина, его племянник по отцовской линии» и так далее. То есть они до сих пор кричат. К сожалению, у нас этот базарный крикливый тон, который у нас примерно с 2005 года, преобладает в любых спорах, потому что просто брали на глотку, как это делают активисты в балаклавах – перекричать, перелить зелёнкой, перемахать дубиной. Этот стиль возобладал», – добавил композитор.

Однако, по его мнению, единственный разумный вариант для Украины – это восстановить добрососедские отношения с Россией.

«Что сейчас у нас будет? К кому обратиться? Больше не к кому. Горлышко нашего родного унитаза сузилось до этих двух вариантов: либо Америка – сейчас засунем голову ещё на 5-10 миллиардов, но придётся их отдавать. Либо Россия, которая предложила восстановить и промышленность, и оборонную промышленность.

Сейчас, сидя в заднице у Америки, мы будем говорить о рабстве с Россией? Мы уже слышали, когда Янукович заключал Харьковские договора с РФ, эти горлопаны тоже кричали что мы в рабстве у России. Когда газ был по 50 долларов тоже кричали: «Ни шагу назад, это Россия нас заманивает». Там было всё нормально. И Путину хватало того, что у него под боком добрососедские отношения с добрососедской Украиной. Всё это порушили, а куда теперь? У вас есть какой-то вариант? Я не вижу», – резюмировал Быстряков.