В Киеве осознали, что дальнейший распад Украины практически неизбежен

19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Если Украина при новой власти не решит противоречия, создающие внутреннее напряжения, страну ждут новые «Крымы» и «Донбассы», причём в более радикальной и агрессивной форме.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть не только важный для всех нас портал, возможность запуска миротворческого процесса, и не только о Нормандии речь, нам всем нужен внутренний национальный миротворческий процесс. Нам нужно перестать друг на друга кричать, нужно признать, что это нормально, когда в обществе могут быть не только разные религиозные конфессии, что мы считаем нормой, а ведь это разные мировоззрения и веры, но могут быть и разные политические взгляды, иногда радикальные.

Признать, что общество тем и богато, что оно поликультурно, и задача мудрой, организованной власти – обеспечивать некий баланс обмена и диалог взаимообогащения. Тогда общество целостно, каждый чувствует свою важность и необходимость», – заявил Ермолаев.

«Если мы это домашнее задание не решим с этой новой властью, то «Крым» и «Донбасс», к сожалению, могут повториться уже в новых, может быть, уже более агрессивных и жёстких формах сначала культурного, психологического, регионального, а потом и политического сепаратизма. Ведь сепаратизм – это крайняя форма того, что люди не хотят жить вместе», – добавил эксперт.