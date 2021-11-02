В Киеве осознали, что ЕС не собирается говорить с Россией в интересах Украины

02.11.2021 12:23 (Мск), Киев, Максим Карпенко

В Евросоюзе нет лидеров, готовых вести переговоры с Россией относительно энергетической политики.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины, а ныне советник министра энергетики Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеркаль, вести эти переговоры должны именно европейцы, а не Украина.

«Ситуация, которая сложилась с лидерством в Европейском союзе, она ужасная. Никто не хочет на себя брать вопрос ведения переговоров от имени Европейского союза с Российской Федерацией. Хотя сейчас это должны сделать европейцы – не мы, как мы это делали в 14-м году, а европейцы, потому что это кризис общеевропейский», – заявила Зеркаль.

В свою очередь киевский политолог Юрий Романенко в своем блоге отмечает, что ЕС не ведет переговоры, поскольку ему это не нужно.

«Лана Зеркаль в эфире ICTV удивляется, что никто в Европе не хочет вести переговоров с Россией по газу. Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы наши евроатланты осознали, что речь не в том, что кто-то там не хочет вести переговоры, а в том, что никто в Европе из крупных игроков не хочет вести переговоры с Россией в той модальности, которая бы была выгодна Украине. Европа ведет переговоры, когда ей нужно. Повестка 2014 года уже давно исчерпана для европейцев. А после старта пандемии, она просто неактуальна, потому что необходимо ответить на фундаментальные вопросы архитектуры миропорядка», – отмечает эксперт.

«Европейская элита думает, что таким ответом может быть переход к зеленому миру. Однако нет ответа на вопрос, кто его оплатит. Кроме стран третьего мира к которым относится Украина».