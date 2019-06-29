В Киеве осознали, что гробы из Донбасса остановят только переговоры с ЛДНР

29.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине нужно наконец признать наличие в стране гражданского конфликта и начать прямые переговоры непосредственно с теми, с кем ведутся боевые действия.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола и экс-депутат ВР Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда говорил, когда это нельзя было говорить на вашем канале, что любые войны заканчиваются за столом переговоров. Когда нам со всех сторон кричали, что за стол переговоров садятся только если подписывают капитуляцию, это неправда. Любая война заканчивается за столом переговоров. Поэтому, конечно, надо говорить, конечно, необходимо общаться напрямую с теми людьми, с которыми у нас идёт война.

Мы это вынуждены признать: что у нас в Украине идёт война, мы воюем со своими гражданами, что главнокомандующий, бывший президент у нас отдал приказ армии, не будучи признанной войной в стране, отдал приказ вооружённым силам участвовать в военном конфликте, как вы его не называйте», – заявил политик.

«Я правильно вас понимаю, что вы говорить о необходимости переговоров и с Москвой, и с Луганском, и с Донецком?» – уточнил ведущий.

«Ради того, чтобы сюда не возили гробы, можно говорить с чёртом», – ответил Куликов.