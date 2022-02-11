В Киеве осознали, что Макрон навязал Украине невыгодную сделку

11.02.2022  16:00 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Украина, Экономика
Новости Украины

Итогом визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона стала покупка французской техники на деньги, которые Украине выделили в кредит, хотя украинские предприятия недозагружены.

Об этом в эфире канала UkrLive заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, руководитель стратегической группы «София», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итогом визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона стала покупка французской техники на деньги,...

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«Да, возможна политика так называемых модернизационных кредитов. Но это ни имеет никакого отношения к товарным кредитам, которые мы получаем, когда мы загружаем чужого товаропроизводителя, влезая в долги и кладя на лопатки своего производителя и при этом хвастаясь перед избирателями, что появится очередной паровоз», – отметил эксперт.

«Макрон решил свои проблемы, ему после неудач с подлодками надо побольше этих локомотивов разбросать. Ну а Украина опять аплодирует очередному дорогущему импорту хотя нам надо своим предприятиям платить. Крюковский завод лежит, и большинство предприятий которые могли бы быть подрядчиками, тоже лежат. Нам сложно признать, что огромная часть нашего общества, наши политики, ведут себя как временщики», – сказал Ермолаев.

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