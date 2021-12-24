В Киеве осознали, что НАТО Украину пригласят лишь на экскурсию

Новости Украины

Вопрос вступления Украины в НАТО стал раздражителем для Запада, потому что он дает России повод говорить о расширении Альянса, что пугает представителей блока.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник также подчеркнул, что и среди украинского населения курс на вступление в НАТО поддерживает не большинство.

«У меня лежит социология на столе, одного из самых больших [социологических центров]. Там хочет в НАТО 44%. Без Крыма и без Донбасса. На самом деле это меньшее количество, нежели в какие-то предыдущие годы, мы это понимаем. Это такая риторика, конек, считайте, стандартный номер, который выполняет Украина», – сказал Бортник.

«При этом, если раньше НАТО смотрело на это с такой, знаете, благодушностью сначала, потом они смотрели на это с раздражением, потому что это создавало давление на них. Особенно, когда Зеленский поехал подписывать декларации с отдельными странами, а сейчас они на это смотрят со страхом. Потому что такого рода риторика только усиливает агрессию дипломатическую и военную со стороны России. То есть она фактически обосновывает тезисы России, что Украину принимают в НАТО, понимаете?», – добавил эксперт.

« Я думаю, что [на следующий саммит НАТО] в Мадрид нас могут пригласить в качестве какого-то гостя или на экскурсию, условно говоря. Я не знаю, дожить бы еще до Мадрида всем нам, конечно. Но сегодня на эту риторику смотрят очень негативно в странах НАТО», – заявил Бортник.