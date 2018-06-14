Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Россия, Украина

В Киеве осознали, что Путин не шутит


Во время своей недавней «прямой линии» президент России Владимир Путин ясно дал понять, что не допустит военного поражения ДНР и ЛНР, а в случае наступления украинских войск армии республик нанесут непоправимый урон государственности Украины.

Об этом в эфире Topinform заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые прозвучало довольно жесткое высказывание Путина, он до этой «прямой линии» не позволял себе столь жестких высказываний в отношении украинского режима. Эта самая важная фраза, когда Прилепин задал вопрос, что по его мнению, Украина готовится к какому-то наступлению. И Путин сказал (для тех, кто не слышал, я повторю), что если это произойдет, то может повлечь за собой тяжелейшие последствия для украинской государственности”, – отметил эксперт.

“Думаю, не так уж важно, какие тут можно выдумать интерпретации, важно, что это очень жесткое предупреждение, означающее, что допустить военное поражение ДНР и ЛНР Путин не может и не собирается. Более того, он дал понять этим выражением, что это будет не просто защита, а что это может быть больше. Каждый в меру своей испорченности может представлять, что это может быть», – заявил Погребинский.

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