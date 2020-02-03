03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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В Киеве осознали, что реинтеграция Донбасса и Крыма невозможна


Из-за проведения русофобской политики и тотальной украинизации Украине  не стоит рассчитывать вернуть Донбасс и Крым, которые Киев считает «оккупированными».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реинтеграция оккупированных территорий невозможна, у нас нет концепта. Внутри чего мы будем их реинтегрировать? Внутри украинизации? Это конфликт. Не произойдёт этого. То, что для нас не проблема, для той территории – проблема. «А в чём проблема, это Украина, говорите по-украински» – вот для них это проблема. И есть такое свойство – не слышать.

Проблема – это не когда вы её видите и согласны, что это проблема. Проблема в отношении двоих, когда хотя-бы один считает, что это проблема. Например, вы привыкли при встрече бить друг друга в морду. Потом один начал обижаться, говорит: «Слушай, ты бы не бил меня в морду» – «Ну так, а какая проблема, привычные наши отношения».

Проблема возникает, когда хотя-бы одна сторона это считает проблемой. Наша, казалось бы, совершенно обоснованная претензия и установка для другой стороны есть как удар в морду. И пока мы этого не поймём – мы дальше никуда не двинемся», – сказал Дацюк.

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