В Киеве осознали, что России не грозят потрясения

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия достигла внутреннего социального компромисса между властью и обществом, а потому ждать каких-либо потрясений там не стоит.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия демонстрирует тот самый, как ни странно, пример, которым можно сочетать опыт советской системы с бюрократическим капитализмом. Они нашли эту форму, они упаковали. Они достигли своего внутреннего социального компромисса. Порядок и ритуал в обмен на какое-то социальное равновесие.

На фоне того, что происходит в мире и того, что этому обществу показывается как внешняя угроза – угроза войны, нестабильности, потрясения, естественно, это мобилизует, создает режим выживания. Сколько бы в Украине политологи и политики не оправдывали то, что в Украине плохо, а смотрите, в России вот-вот начнется – не начнется… В России своевременно нашли этот рецепт и его используют как пилюлю», – заявил Ермолаев.