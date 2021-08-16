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16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Киеве осознали, что российские паспорта в ЛДНР – не предвыборный пиар

Новости УкраиныУчастие Донбасса в осенних парламентских выборах в РФ имеет куда более сложные цели, чем...

Участие Донбасса в осенних парламентских выборах в РФ имеет куда более сложные цели, чем просто привлечение полмиллиона лишних голосов.

Об этом на канале «UIF Украинский институт будущего» заявил бежавший из Белоруссии в Киев политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения влияния на результаты выборов… возьмите количество избирателей РФ, количество депутатов Госдумы и попробуйте определить, сколько максимум мест в Госдуме, даже если все они будут отданы за условную «Единую Россию», дадут 300-400 тысяч голосов, собранных на Донбассе. То есть это не про выборы», – сказал Тышкеввич.

По его словам, организаторы рассчитывают на несколько целевых групп.

«Первая – это украинские политики и украинские СМИ с истерией. То есть создали проблему – получили, как говорится, подбрасываем чепчики в воздух, рвём на себе волосы – случилось что-то непонятное, хотя паспорта раздают последние пять лет, три года – официально. Второе – это граждане РФ перед выборами. Как раз таки с точки зрения электоральных результатов показать условный тезис, что русские своих не бросают, для граждан РФ – это важно, это даст больше, чем одно место в Госдуме для Путина, независимо от того, как проголосуют люди на Донбассе», – считает политолог.



Третьей же целевой группой он назвал непосредственно Донбасс. При этом Тышкевич фактически повторил давний пропагандистский тезис «всепропальцев», мол, возможностью проголосовать Москва вселит жителям ЛДНР надежду на воссоединение с Россией с расчетом на то, чтобы вернуть регион Украине в течение следующих четырёх лет.

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