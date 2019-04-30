В Киеве осознали, что шансов на возвращение Крыма нет

30.04.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя нынешней президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 году заявлял, что Крым вернется в Украину, потому что крымчане увидят, что на территориях под контролем Киева жизнь якобы лучше, этого так и не произошло.

Это в эфире телеканала Newsone признал экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню пару цитат наших известных деятелей. Господин Порошенко, 2014 год: «Крым вернется когда? Когда жизнь в Украине станет лучше, чем в Крыму». Уже стала? Нет. Есть шансы? Нет. Есть перспективы? К сожалению, я, как гражданин Украины, говорю, что нет.

Следующее. Несколько дней тому назад первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук сказал по Крыму: «Да заканчивайте вы заниматься глупостями. Отмените блокаду. Зачем перекрыли электроэнергию, перекрыли воду, перекрыли автомобильное движение, железнодорожный транспорт, авиационное сообщение? Издеваетесь над людьми и говорите, что это граждане Украины». Так или граждане Украины, или это война и борьба? Так получается.

Мы должны понимать, что, если мы считаем, что на Донбассе – граждане Украины, если мы считаем, что в Крыму граждане Украины – так давайте начнем с того, что будем относиться к ним, как к гражданам Украины. А не как к иностранцам или как к врагам», – сказал Медведчук.