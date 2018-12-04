04.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве осознали, что за Крымский мост РФ порвет глотку любому

Инцидент в Керченском проливе между катерами ВМС Украины и российскими пограничниками были спланированной Киевом «разведкой боем».

Об этом в эфире канала «TOPINFORM» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Крым будет развиваться и дальше, особенно с учетом скорого запуска железнодорожного сообщения с остальной частью РФ.

«Для Украины это крайне важно, потому что в Киеве на всех уровнях говорится о том, что мы достигнем такого уровня развития экономики и социальной обустроенности граждан Украины, что крымчане снова захотят вернуться в нашу страну. Украинское руководство пугает идущая семимильными шагами российская инициатива по развитию Крыма.

Второй момент – ж/д сообщение – это очень важный стратегический узел. Переброска сил и средств по воздуху гораздо более затратная и имеет меньше возможности, чем переброска железнодорожным путём. Во-первых, дешевле, а во-вторых, на ж/ дсоставы можно загрузить всё, что угодно», – добавил Дудкин.

При этом эксперт отметил, что по значимости для России Крымский мост – это своего рода космодром Байконур.

«Это равные по силе и возможностям стратегические объекты, очень важные для РФ. За Крымский мост Россия будет рвать глотку любому», – уверен журналист.

Также, по его мнению, провокация в Керченском проливе – это украинская разведка боем реакции РФ на какие-либо поползновения в сторону Крымского моста.

«То, что были неоднократные угрозы праворадикалов о взрыве этого объекта, не могло оставить без внимания Россию. До этого были и взрывы ЛЭП, когда Крым зимой был обесточен на несколько недель. В этом контексте вопрос стоял не на шутку о том, что же будет дальше. В тот период времени украинское руководство рассчитывало на то, что там начнутся какие-то бунты, но этого не произошло, поскольку в кратчайшие сроки удалось подать питание на остров», – напомнил Дудкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть