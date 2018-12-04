В Киеве осознали, что за Крымский мост РФ порвет глотку любому

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Инцидент в Керченском проливе между катерами ВМС Украины и российскими пограничниками были спланированной Киевом «разведкой боем».

Об этом в эфире канала «TOPINFORM» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Крым будет развиваться и дальше, особенно с учетом скорого запуска железнодорожного сообщения с остальной частью РФ.

«Для Украины это крайне важно, потому что в Киеве на всех уровнях говорится о том, что мы достигнем такого уровня развития экономики и социальной обустроенности граждан Украины, что крымчане снова захотят вернуться в нашу страну. Украинское руководство пугает идущая семимильными шагами российская инициатива по развитию Крыма.

Второй момент – ж/д сообщение – это очень важный стратегический узел. Переброска сил и средств по воздуху гораздо более затратная и имеет меньше возможности, чем переброска железнодорожным путём. Во-первых, дешевле, а во-вторых, на ж/ дсоставы можно загрузить всё, что угодно», – добавил Дудкин.

При этом эксперт отметил, что по значимости для России Крымский мост – это своего рода космодром Байконур.

«Это равные по силе и возможностям стратегические объекты, очень важные для РФ. За Крымский мост Россия будет рвать глотку любому», – уверен журналист.

Также, по его мнению, провокация в Керченском проливе – это украинская разведка боем реакции РФ на какие-либо поползновения в сторону Крымского моста.

«То, что были неоднократные угрозы праворадикалов о взрыве этого объекта, не могло оставить без внимания Россию. До этого были и взрывы ЛЭП, когда Крым зимой был обесточен на несколько недель. В этом контексте вопрос стоял не на шутку о том, что же будет дальше. В тот период времени украинское руководство рассчитывало на то, что там начнутся какие-то бунты, но этого не произошло, поскольку в кратчайшие сроки удалось подать питание на остров», – напомнил Дудкин.