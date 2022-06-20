В Киеве осознали, что Запад затягивает войну, превращая Украину в испытательный полигон

Запад рассматривает Украину как полигон для испытания своего оружия, затягивая войну.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гопко, поэтому страны НАТО не спешат с поставками необходимого вооружения на Украину.

«Вы же понимаете, что есть глобальный интерес производителей оружия в том, чтобы тестировать свои современные образцы. И Украина тут рассматривается для них как определенный полигон. Но для нас сценарий затяжной войны, когда они говорят: «Мы будем просить у Конгресса еще деньги, мы готовы к затяжной войне»…

Я говорю: «Стоп, подождите. Уже девять лет война. Для Украины она не то, что затяжная, потому мы заинтересованы в том, чтобы быстрее получать все необходимое оружие, отвоевывать во второй фазе войны все территории, возвращать контроль над Запорожской атомной станцией, разблокировать Черное море», – заявила Гопко.