В Киеве осознали: Наступление закончилось. Украину будут готовить к обороне

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Украинское наступление закончилось – это понимают все, кто имеет голову на плечах. Если Украина не получит в ближайшее время американские дальнобойные ракеты ATACMS, это будет означать, что ее вынуждают уйти в оборону и готовится к переговорам с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, официально о завершении наступления не сообщается потому, что это будет означать проигрыш Запада.

«Марк Милли [председатель Объединённого комитета начальников штабов США] может говорить, что наступление продолжается. Правильно, а что Милли скажет, что наступление закончилось? А как тогда, чем оно закончилось? Поражением или как, потому что оно не привело к успеху. Поэтому стратегия такая, медийная стратегия – постоянно напоминать о том, что наступление продолжается, оно будет кровавым, оно зимой не закончится. Потому что, если наступление все, значит оно не привело к успеху, значит, это поражение. Так это будет воспринято, интерпретировано, как угодно говорите. Поэтому Милли, как военный человек, говорит. Если кто-то скажет, что у вас все, поражение, наступление провалилось ваше, – так подождите, наступление еще продолжается, мы еще посмотрим», – сказал эксперт.

«Но военные люди и люди, у которых голова на плечах, а мозги в голове, прекрасно понимают, что наступление закончилось, что нужно переходить к обороне, к стратегической оборо ы удержать те территории, которые удалось отвоевать в течение 22-го года. Имеется в виду Харьковская область, Херсон. И те небольшие территории в ходе нынешнего контрнаступления», – заявил Карасев.