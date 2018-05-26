26.05.2018

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В Киеве осознали последствия выхода из СНГ

Около 30 договоров, подписанных Украиной в рамках СНГ, представляют для страны особый интерес. Выход из них негативно повлияет на экономику. Об этом сегодня пишет киевское издание «Зеркало недели».

«В их числе не только соглашение о зоне свободной торговли СНГ. Это также и соглашение о координационных органах железнодорожного транспорта. (Его участниками также являются Грузия и страны Балтии.) Кроме того, меморандум о сотрудничестве в сфере международных транспортных коридоров, соглашение о порядке решения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, а также многие другие международные договоры. Прекращение действия ряда договоров означало бы серьезные проблемы как для украинских граждан, так и для украинских компаний», – пишет издание.

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Альтернативой может стать заключение новых либо реанимация формально действующих двусторонних договоров с членами организации, считает «Зеркало недели».

«Только Киеву следует быть готовым к тому, что Москва и ее сателлиты будут максимально осложнять переговоры, выдвигая неприемлемые условия относительно продолжения участия в международных договорах», – говорится в статье.