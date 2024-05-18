В Киеве осознали: Россия «застолбит за собой» куда больше, чем нынешние новые территории

Вадим Москаленко.  
18.05.2024 09:44
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Дела идут для Украины скверно – речь уже не идёт о возможности победы над Россией, всего скорее, Москва получит куда больше, чем ныне включенные в ее Конституцию бывшие украинские территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил уркинский политолог-международник Станислав Желиховский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дела идут для Украины скверно – речь уже не идёт о возможности победы над...

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«На этом этапе мы не можем быть на более сильной позиции. А это означает, что это точно не победа украинского государства над Россией. И это самая большая проблема.

Нас могут заставить, так что не будут представлять какие-то виды вооружения, политической или экономической помощи. А что дальше? Украина останется в серой зоне?» – опасается Желиховский.

«Я более чем уверен, что, если переговоры будут происходить на нынешнем этапе, то Россия потребует застолбить за собой не только те территории, которые она уже внесла в свою Конституцию, но и наш внешнеполитический курс, особенно в контексте евроатлантической интеграции Украины. При власти Владимира Путина Россия никогда не позволит, чтобы Украина вступила в НАТО», – укро-эксперт на третий год кровавой мясорубки, наконец, пришел к выводу, который был очевиден всем, следящим за схваткой «моськи» и «слона».

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