В Киеве осознали: Соглашение с ЕС подписали враги Украины

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС Украина заключила с Европой невыгодные торговые отношения.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экспорт падает, сильно падает. А то, что выравнивается баланс внешнеэкономический – это только из-за того, что мало импорта сегодня завозятся в Украину, население обеднело мало покупают, импорт не востребован. Каким-то образом тогда выравнивается экспортно-импортный баланс.

Моя воля – я бы разогнал половину дипломатических украинских представительств, потому что толку от них нет никакого, они не занимаются тем, что нужно для страны и для бизнеса страны, они занимаются только своими шкурными вопросами, плюс проедают вполне неплохие зарплаты, которые платятся из наших с вами налогов. А должны заниматься тем, чтобы украинскую продукцию покупали. А должны заниматься тем, чтобы привести в порядок, для интересов Украины, ассоциацию с ЕС, вот чем они должны заниматься.

И я утверждаю, что те, кто подписал это торговое соглашение – это враги страны, потому что оно выписано таким образом, что Украину сделали рынком сбыта для европейских товаров. При этом украинские товары туда запускаются где-то до февраля месяца в большинстве своем, потому что дальше квоты исчерпываются», – сказал экономист.