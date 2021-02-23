В Киеве осознали: «В Донбассе российский ответ будет крайне неприятным»

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нынешнее обострение в Донбассе не перейдет во что-то более серьезное, поскольку Россия может создать проблемы для инициаторов и исполнителей этой провокации.

Об этом в беседе на телеканале «Первый казацкий» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там было более 20 тысяч российских войск, и это было более чем достаточно для решения оперативных задач. Но почему-то нагнали еще больше. Может быть, чтобы показать такой кулак. Сейчас Турчинова и всех прочих обвиняют, что [сдали] Крым без единого выстрела. А что, было бы лучше, если бы там положили еще пару полков или дивизий? Исход был бы понятно какой.

Что касается Донбасса, я думаю, что сейчас могут принять упреждающий шаг и по каким-то каналам сказать: «Ребята, даже не вздумайте играть в эту игру. Ответ будет крайне неприятный». Причем он не для людей будет неприятный, а для конкретных исполнителей, которые дают команду», – сказал эксперт.

По его словам, убежденность украинской стороны в том, что Донбассу нельзя давать автономию, потому что ее захотят и другие регионы, абсурдна, поскольку в таком случае очевидно, что Украина как государство никому не нужна.

«Вот Кравчуку 80 с лишним лет. Казалось бы, уже опыт есть, должен фильтровать то, что говорит. А они недавно в одном из интервью сказал, что об особом статусе невозможно говорить, потому что если особый статус дать, то другие захотят, Украина распадется. Мы к этому ментально не готовы – у нас регионы совершенно разные, говорят на разных языках, имеют разные обычаи, религии.

И вроде бы он все правильно говорит, только вопрос – а он не знал об этом 30 лет? Он только сейчас понял, что как-то не срастается?» – сказал Лозовский.