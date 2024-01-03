В Киеве осознали: «В РФ Тихановской не будет. Путин – президент большинства»

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Выборы, Дзен, Общество, Россия


У Киева не получится добиться международного непризнания президентских выборов в России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева не получится добиться международного непризнания президентских выборов в России. Об этом в...

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Ведущая поинтересовалась, могут ли страны западного блока не признать результаты президентских выборов в России 2024 года, и как это повлияет на геополитическую ситуацию.

Леонид Швец пояснил, что даже у стран Запада не будет оснований не признавать выборы в России.

«Мне кажется, той ситуации, которая была в Беларуси, здесь не будет. Потому что в Беларуси есть хоть какие-то свидетельства того, что Тихановская победила, а Лукашенко проиграл. В случае с Путиным такого не будет – там нет и не будет Тихановской», – сказал Швец.

«То есть оснований говорить, что Путин проиграл, и что он не президент россиян, я думаю, не будет. А раз так, то скорее всего, международное признание того, что эта процедура закончилась в пользу Путина – это основание чтобы признать его победителем.

И, честно говоря, если бы завтра вдруг позволили выдвигаться всем, кто хочет, он бы всё равно победил. Путин – президент большинства россиян», – подытожил эксперт.

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