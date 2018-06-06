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В Киеве осознают, что урегулировать конфликт в Донбассе, игнорируя интересы ЛДНР, невозможно
То, что некоторые украинские депутаты начали выражать инициативу проводить прямые переговоры с ЛДНР, даёт надежду на реальные шаги к урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, это хорошо, что он [Вадим Новинский] это говорит. И другой представитель «Оппоблока» тоже говорит, что готов поучаствовать в прямых переговорах. На самом деле, я убеждён, что урегулировать кризис, игнорируя сегодняшнюю ситуацию на Донбассе, включая интерес сегодня правящих там элит, невозможно», – заявил Погребинский.
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