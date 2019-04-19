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19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Местная власть, Политика, Украина
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В Киеве оспорят в суде переименование улицы в честь Маккейна

Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной получил ответ Киевсовета о процедуре переименования улицы имени Ивана Кудри на Джона Маккейна, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила на своей страничке в соцсети правозащитница Елена Бережная.

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“Подтвердилось, что общественное обсуждение по данному переименованию не проводилось. В понедельник подаём иск в суд!”, – сообщает она.

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