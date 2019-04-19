19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Киеве оспорят в суде переименование улицы в честь Маккейна
Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной получил ответ Киевсовета о процедуре переименования улицы имени Ивана Кудри на Джона Маккейна, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила на своей страничке в соцсети правозащитница Елена Бережная.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Подтвердилось, что общественное обсуждение по данному переименованию не проводилось. В понедельник подаём иск в суд!”, – сообщает она.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.