В Киеве оспорят в суде переименование улицы в честь Маккейна

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной получил ответ Киевсовета о процедуре переименования улицы имени Ивана Кудри на Джона Маккейна, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила на своей страничке в соцсети правозащитница Елена Бережная.

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“Подтвердилось, что общественное обсуждение по данному переименованию не проводилось. В понедельник подаём иск в суд!”, – сообщает она.