В Киеве оставшимся без денег агитаторам Порошенко предложили идти в штабы Зеленского

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве с агитаторами Порошенко на этой неделе провели собрания – и всем предложили перейти на работу в штабы его конкурента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Вести”.

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По данным издания, такое собрание прошло, например, в штабе Подольского района украинской столицы.

“Вы у Зеленского денег заработаете, и мы вам еще будем доплачивать, а вы нам кое-какую информацию поможете достать”, – так объяснили задумку. При этом агитаторам в Подольском районе заплатили по 1000 гривен сразу после первого тура голосования – и пообещали заплатить еще раз в апреле.

Однако после предложения перейти на работу к Зеленскому, активность штаба действующего президента начала стихать.

Издание отмечает: устроиться в “конкурирующую фирму” мало у кого получилось, нет вакансий. Агитаторы приуныли, многие боятся, что больше им уже не заплатят.