В Киеве осудили местного жителя, укравшего автомат у боевика “АТО”

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор и приговорил мужчину, которого обвиняли в ограблении боевика “АТО”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Решением Киевского апелляционного суда отменен оправдательный приговор, которым вора оправдано в связи с недоказанностью его вины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 185 УК Украины”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2015 года злоумышленник, находясь на парковке около супермаркета на Подоле, пробрался в салон автомобиля и украл оттуда автомат “АКС-74” и блютуз-гарнитуру.

“Как оказалось, автомобиль принадлежал участнику АТО, следовавший в зону боевых действий и остановился возле магазина, чтобы купить продукты. Военнослужащий сразу сообщил о краже на линию “102” и уже через несколько часов с помощью свидетелей происшествия вора удалось задержать, а похищенные вещи, в том числе оружие, изъять”, – отметили в ведомстве.

В сентябре 2017 года Подольский райсуд Киева вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого за якобы недоказанность его вины. Прокуратура обжаловала этот приговор в апелляционном порядке.

“По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу прокурора удовлетворены в полном объеме, оправдательный приговор отменен и осужденному назначено реальную меру наказания в виде 4 лет лишения свободы”, – сообщили в прокуратуре.