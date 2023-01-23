В Киеве отчаялись – Запад не сможет прекратить СВО

Поскольку наложенные Западом санкции не приносят должного эффекта, в ближайшее время никто не сможет вынудить Россию прекратить Специальную военную операцию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что РФ готовится к затяжной войне. Она пытается перестроить свою экономику. Она продолжает вопрос дискуссии о том, как лучше сворачивать мобилизацию, которую они проводят. И в целом, ресурсы для продолжения агрессии у них есть.

С точки зрения ресурсов – они не очень зависят от окружающего мира. С технологической точки зрения очень зависят, но это означает, что пока что технологических санкций недостаточно», – сказал Петренко.