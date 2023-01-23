В Киеве отчаялись – Запад не сможет прекратить СВО

Вадим Москаленко.  
23.01.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку наложенные Западом санкции не приносят должного эффекта, в ближайшее время никто не сможет вынудить Россию прекратить Специальную военную операцию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку наложенные Западом санкции не приносят должного эффекта, в ближайшее время никто не сможет...

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«Мы должны понимать, что РФ готовится к затяжной войне. Она пытается перестроить свою экономику. Она продолжает вопрос дискуссии о том, как лучше сворачивать мобилизацию, которую они проводят. И в целом, ресурсы для продолжения агрессии у них есть.

С точки зрения ресурсов – они не очень зависят от окружающего мира. С технологической точки зрения очень зависят, но это означает, что пока что технологических санкций недостаточно», – сказал Петренко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ни Украина, ни Запад не смогут заставить Россию отказаться от проведения СВО.

«К сожалению, цена уступок у Путина пока что выше, чем цена продолжения агрессии. И до тех пор, пока мы не сможем переломить эту ситуацию, ожидать от России каких-то уступок или смены подхода, не стоит», – страдал политолог.

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