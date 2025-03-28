В Киеве отчаянно стращают: через полгода Россия и США нападут на Европу с двух сторон

В ближайшие месяцы США могут оккупировать Гренландию, а Россия высадит войска в Норвегии.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила «системный аналитик» и русофоб Наталья Глоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях Трамп сказал: «Я понимаю, что Гренландия такая замечательная страна, и что не хорошо захватывать Гренландию, а ведь придется, мы вынуждены». Кто ж тебя заставляет?

А теперь давайте посмотрим на сценарий, когда Россия высаживает свой десант на Шпицбергене, и вслед за этим Соединенные Штаты, как гарант безопасности Европы, захватывают Гренландию.

Высаживают свой десант на Гренландию. У них там есть военная база, ничего не надо выискивать. И отрезают Норвегию и Европу», – рассуждала Глоба.