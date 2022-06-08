В Киеве отчитали Израиль, призвав «выйти из зоны комфорта» и помогать Украине делами

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Новости Украины

Украина призывает Израиль “выйти из зоны комфорта” и помочь в войне с Россией делами, а не лишь на словах. Об этом заявил украинский посол Евгений Корнейчук, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве.

«Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей «зоне комфорта» и воздерживается от предоставления Украине минимальной оборонительной помощи», — врзмутился Корнейчук, слова которого цитирует украинское посольство в соцсети.

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Он заявил, что Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов — «как Израиль защищает жителей сектора Газа от огня ХАМАСа». По словам дипломата, США не будут препятствовать такой сделке. Против выступает сам Израиль.

Как сообщает DW, Корнейчук подтвердил также, что на прошлой неделе Израиль заблокировал передачу Германией Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся в ФРГ по израильской лицензии. Ранее о такой передаче просили США.

Отметим, Украина так и не перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, обьявленный несколько лет назад в одностороннем порядке столицей Израиля и признанный в этом качесиве президентом США Трампом.

Ранее от поставок новых вооружений Киеву отказались болгары и греки.