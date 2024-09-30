В Киеве отчитали Швейцарию за «предательство» «формулы Зеленского» и поддержку китайского плана

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Мирная инициатива Китая и Бразилии по Украине получила поддержку Швейцарии, поскольку она «призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта. Инициатива важна, потому что она предлагает альтернативу воинственным речам, прозвучавшим с украинской и российской стороны в ООН на минувшей неделе».

Как сообщает издание Blick, с таким заявлением информагентству Keystone-SDA выступил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Николя Бидо.

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Таким образом, Швейцария, принимавшая у себя первый Саммит мира организованный Украиной, теперь решила поддержать альтернативную «мирную инициативу».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна совместно с Бразилией создадут платформу «Друзья мира», чтобы урегулировать «украинский кризис».

В Киеве уже успели оперативно «выразить разочарование» позицией швейцарцев.

«Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие «мирные инициативы» лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия», – говорится в весьма раздраженном комментарии МИД Украины.

В документе, размещенном на сайте ведомства указано, что Киев считает так называемую «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским, «единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру».

«Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины», – убеждают в украинском МИД.

«Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали Первый Глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институций. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением числа подписчиков итогового Коммюнике этого саммита», – говорят украинские дипломаты.

На Михайловской площади Киева в очередной раз повторили, что «нет необходимости создания дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины» и призвали Швейцарию «избегать участия в так называемых мирных инициативах, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, уравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, и не могут быть поддержаны Украиной».