В Киеве отчитались о тотальной украинизации школ в стране

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Согласно языковому закону большинство украинских школ уже перешли на украинский язык – теперь в 96% учебных заведений преподают на «мове».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка (так называемый языковой омбудсмен) Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно закону, с первого сентября 2020 года все образовательные учреждения с другими языками обучения, кроме государственного, перешли на государственный язык.

Но, к сожалению, язык обучения и общения в учебных заведениях не изменились. Кроме того, если говорить про статистику, то, по данным Министерства образования, обучение на украинском языке в этом учебном году ведётся в 13611 школах, а это 94% от всех школ Украины.

Процент учеников, которые учатся на украинском языке, значительно возрос с 92% в прошлом учебном году до 96% в этом. На русском языке продолжают учиться чуть больше 3% учеников, а год назад это было приблизительно 7%. А также обучение на венгерском и румынском, как и в прошлом – менее 1%», – отметил он.

Также уполномоченный по защите государственного языка подчеркнул, что закон «о государственном языке» прошел переходный период, и теперь большинство учебных учреждений перешли на украинский язык.

«Уменьшение учащихся на русском языке вдвое произошло благодаря окончанию переходного периода, предусмотренного законом «о государственном языке» и для учеников 5-11 классов, которые до этих пор обучались на русском.

Иными словами, школьники, согласно закону, с этого года перешли на украинский язык обучения. Такое увеличение произошло стремительно, есть регионы, которые на 100% перешли на украинский язык, и есть, где этот процесс происходит медленно.

Стремительное увеличение количества учеников, обучающихся на украинском языке, – в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. При этом есть значительное количество учеников, которые продолжают учиться на русском языке в Луганской – 9,2%, Запорожской – 13,5%, Харьковской – 21%, но это отдельная тема для анализа», – заключил Кремень.