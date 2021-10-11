В Киеве уверены, что Разумков поедет в Вашингтон на смотрины

11.10.2021 17:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У метящего в политику после отставки с должности спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова нет никаких разногласий с позицией США о внешнем управлении Украиной и зависимости государства от МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«То, что они есть ( президентские амбиции у Разумкова – ред.), и то, что он скоро полетит на смотрины в Вашингтон, по-моему, это совершенно очевидно. Поскольку идеологически у Разумкова нет никаких системных разногласий с вашингтонским обкомом. То есть он не выступал против внешнего управления, он не выступал против экономической политики, которую нам диктует МВФ, в том числе, благодаря ему, был принят целый ряд антисоциальных законопроектов», – отметил эксперт.

«Единственно, что он демонстрирует – в принципе, так же программа, с которой «слуги народа» шли на выборы, но с соблюдением всех норм и буквы закона. Совершенно очевидно, что, позиционируя себя как такого законника, Разумков готовится к дальнейшей политической карьере», – заявил Золотарёв.