В Киеве открылась фотовыставка про «Иловайскую битву», которая «остановила вторжение»

29.08.2020, Киев, Игорь Петров

Через шесть лет после Иловайского котла в центре Киева открыта тематическая фотовыставка, организаторы которой попытались интерпретировать события августа 2014 года под Иловайском в целях государственной пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Значительное количество сообщений украинских СМИ и мероприятий, посвященных Иловайскому котлу, освещают в основном трагическую сторону этого события – потери личного состава, некомпетентность и даже предательство руководства ВСУ, отсутствие какой-либо ответственности за происшедшее, попытки скрыть и замолчать его и пр.

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Есть и другой подход – события августа 2014 года чиновники стремятся представить как «успешное сопротивление российскому вторжению, которое удалось остановить». По этому пути пошли и организаторы фотовыставки – КГГА, Минветеранов, Национальный мемориальный комплекс «Небесной сотни – музей революции достоинства» и объединение «Сармат».

«В ходе боев Иловайская операция переросла в Иловайскую битву, – написано на информационном стенде фотовыставки. – Иловайская битва в августе 2014 года, как серия ожесточенных боев российско-украинской войны, в районе города Иловайск Донецкой области, остановила вторжение российской военной агрессии на территорию Украины, и завершилась эта битва героическим и одновременно трагическим прорывом украинской группы войск из российского боевого окружения 29-30 августа 2014 года».

При этом на том же стенде констатируется, что «официальные выводы относительно исторического статуса Иловайской операции государством пока не установлены», а в качестве источников информации приводятся печатные «гиперссылки» на Википедию.

На представленных снимках бойцы батальона «Донбасс» кормят детей местных жителей, которые не могут поверить что это «те самые каратели», «зачищают частный сектор Иловайска от российских боевиков», решают, как взрывать железные дороги, – «потому что их планируют использовать сепаратисты», а также фотографируются рядом с мирными жителями на САУ «МСТА-С», которые, если верить подписи, «являются снайперскими и способны точно попадать в цель на расстоянии 20 км, не зацепив дома рядом».

Там же проходил концерт, посвященный годовщине событий под Иловайском, на котором исполнялись патриотические песни. Их слушали около 40 человек.