В Киеве открыто призвали создавать национальные боевые отряды для внедрения в субъекты РФ

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина имеет полное моральное право создавать военные отряды из представителей народов субъектов РФ, которые могли бы уже завтра перейти на территории своих стран, чтоб стать там политической элитой.

Об этом в ходе конференции на YouTube-канале «Украинский Союз Блогеров» заявил украинский «историк», член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина обладает уникальным инструментарием для того, чтобы говорить о всех национальных республиках РФ и отстаивать их интерес. Украина может работать в режиме реверса, не только РФ влияет на Украину. Только РФ пытается активизировать какие-то движения венгерские на Закарпатье или сейчас активно коммуницирует с болгарской общиной в Бессарабии – это такая, диверсионная работа, в действительности, а украинская работа в РФ – это никак не диверсия.

Это работа, которая ссылается на европейские документы по защите прав народов и их языков и культурной идентичности. Поэтому, естественно, здесь речь не просто о наших вызовах, но и о моральном преимуществе в этой работе по помощи коренным народам РФ», – заявил Мартынюк.

«Мы должны быть смелее. Я понимаю ситуацию внутри Украины, есть вопросы к самому украинскому языку у главы парламента. Может выйти Разумков и сказать, что надо пересмотреть статус государственного украинского языка. Но, тем не менее, у нас есть государственность, у нас есть инструментарий, который недоступен тем народам, которые сегодня пребывают де-факто под оккупацией Москвы», – рассуждает украинский «историк».

«Поэтому мы должны быть смелее, и даже выдвигать такие вещи, как в условиях агрессии РФ – можно даже думать, чтобы создавать из представителей этих народов небольшие военные отряды и не только создавать культурные институции, но и те институции, которые могли бы уже завтра перейти на территории своих стран – стран Урала, финно-венгерских, стран Кавказа – и уже быть политической элитой или основой для создания политической элиты из свободных стран. Это очень важно», – призвал украинский экстремист Мартынюк.