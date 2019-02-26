В Киеве открыто призывают НАТО использовать Донбасс как полигон вместо Ирака и Афгана

26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Поставки оружия Украине, продолжающей конфликт в Донбассе, осуществляют США и их сателлиты вроде Польши и Канады, а страны Западной Европы игнорируют призывы Киева о военной помощи.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западноевропейские страны вообще пока ничего нам не поставляют. До сих пор действует такое… некоторые говорят, что тайное распоряжение, некоторые – что устная договоренность между странами Западной Европы – не поставлять нам вооружение.

Если вы обратите внимание на ту помощь, которую предоставляют Украине наши западные партнеры, то поставляют США, Канада, Польша, страны Балтии. Другие страны, немного дальше на Запад, не дают нам никакой помощи.

Я, например, предложил бы нашим западным партнерам испытывать системы борьбы с беспилотниками. Их можно использовать интенсивно, потому что отличие украино-российской войны от войны западных держав в Афганистане или Ираке – существует технологический паритет между противниками. Пока такой интерес не отмечается, потому что это очень чувствительный вопрос.

Россия может спокойно нелегально нарушать договор про РМСД, может нелегально испытывать системы у нас на Донбассе», – сокрушается Самусь.