В Киеве отморозки избили девушек за исполнение гимна России

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В центре Киева недалеко от стадиона «Олимпийский» избили девушек, которые спели гимн России.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном интернет-издании «Оперативный Киев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как две девушки громко исполняли гимн РФ, а рядом стоял молодой человек и снимал происходящее на телефон.

«П**дец, бл*ть. Охренеть, центр Киева, пели гимн Рашки, п**дец», – прокомментировал происходящее оператор.

Спустя несколько минут к троице подошли молодые люди, и прогнали парня и девушек, предварительно избив их.

«Иди, бл*, чтобы я тебя здесь, сука, не видел!» – кричали радикалы.

Читатели «Оперативного Киева» также поддержали избиение девушек.

«Спасибо неизвестному герою, каждый русофил должен отгребать по щам»;

«Парню респект! Мало дал!»;

«Ещё и поют в таком месте, где наши защитники прогуливаются в инвалидных колясках без рук и ног… Если кто не знает, то это территория военного госпиталя», – писали украинцы в комментариях.

О произошедшем в эфире своего YouTube-канала высказался политолог Александр Семченко – он рассказал, как несколько лет назад в центре Москвы проводил аналогичный эксперимент – пел гимн Украины.

«Три года назад я, будучи в Москве, сделал такой эксперимент – прошёлся по Красной площади, распевая гимн Украины. Было не очень приятно, но это был такой эксперимент – как на меня будут реагировать прохожие. Никак не реагировали – кто-то оборачивался, ко-то смотрел, и это была вся реакция.

Мне тогда в комментариях некоторые писали: «А ты приезжай в Киев, выйди на майдан, и спой гимн России». Я тогда этого не сделал. А вчера какие-то девушки в центре Киева спели гимн России.

И нашлись прохожие, которые воспылали чувствами патриотизма, и их не остановило, что это девушки… Кому интересно это насилие над женщинами – смотрите», – сказал он.