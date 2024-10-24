В Киеве отрезвляют насмешников: С корейцами придётся непросто – это элита

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 20:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 485
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Очень легкомысленно думать, что якобы готовящиеся к отправке на Украину войска КНДР будут просто брошены на убой.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень легкомысленно думать, что якобы готовящиеся к отправке на Украину войска КНДР будут просто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Возникает очень много вопросов. Потому что – сам прецедент, 10 тысяч людей, которые не знают ни языка, ничего, которые довольно быстро будут убиты, да? Для чего Северная Корея вступает в эту историю?», – спросила Влащенко.

Однако ответ разочаровал бравурно настроенную пропагандистку.

«Я так полагаю, что те военнослужащие, которых, наверное, Северная Корея направила или оформила добровольцами, уж не знаю, – это, как отмечают знатоки информации, некие элитные кадры. Спецназ или прочее.

Поэтому я бы не спешил говорить, что так уж просто гонят корейцев на убой. Это сложнее. Я думаю, это кадрированные части, с которыми нам придётся не просто», – отметил Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть