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Очень легкомысленно думать, что якобы готовящиеся к отправке на Украину войска КНДР будут просто брошены на убой.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникает очень много вопросов. Потому что – сам прецедент, 10 тысяч людей, которые не знают ни языка, ничего, которые довольно быстро будут убиты, да? Для чего Северная Корея вступает в эту историю?», – спросила Влащенко.

Однако ответ разочаровал бравурно настроенную пропагандистку.

«Я так полагаю, что те военнослужащие, которых, наверное, Северная Корея направила или оформила добровольцами, уж не знаю, – это, как отмечают знатоки информации, некие элитные кадры. Спецназ или прочее. Поэтому я бы не спешил говорить, что так уж просто гонят корейцев на убой. Это сложнее. Я думаю, это кадрированные части, с которыми нам придётся не просто», – отметил Ермолаев.