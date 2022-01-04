В Киеве отругали беломайданщиков – наплодили организаций и клянчат деньги

04.01.2022  18:30 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Политика


Белорусская оппозиция выпрашивает у Запада деньги, не имея программы их освоения и не заботясь о том, как страна будет возвращать эти средства.

Об этом в своем видеоблоге заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская оппозиция выпрашивает у Запада деньги, не имея программы их освоения и не заботясь...

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«Идет то же копирование Лукашенко. Те же самые простые тезисы, которые не заходят. Условно: «Лукашенко – диктатор». Этому тезису 20 с лишним лет. Тезис о том, что мы какие-то уникальные и невероятные и отличаемся от старой оппозиции, рассыпается внутренними противоречиями и тем, что старая оппозиция еще существует.

Безумная попытка плодить форматы вместо того, чтобы плодить смыслы. Ребят, у вас куча каких-то с громкими названиями организаций. А где от них выхлоп? Что они предлагают сделать? Они все говорят, что «Лукашенко диктатор». А что они предлагают?

Упорно говорят о том, что выделят 3 млрд евро бабла. А где анализ, сколько денег надо? Под какие условия их будут выделять? Разговор идет о том, что могут еще выделить еще до 10 млрд кредитов. А нужны ли такие волнообразные вливания и такой рост внешнего долга? Придет добрый дядя и порешает за нас проблемы»,- сказал Тышкевич.

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