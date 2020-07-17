17.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Конфликт, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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в Киеве отвели 36 часов на уничтожение Крымского моста и черноморской группировки РФ


В случае полномасштабных военных действий на Черном море группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена на протяжении 36 часов.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил украинский военный эксперт Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению украинского эксперта, Крымский мост будет быстро уничтожен, если начнутся боевые действия, таким образом, «замкнется» пространство вокруг российских военных.

«Можно, конечно, продолжать бряцание оружием, показывать маневренность группировок российских Вооруженных Сил, благодаря Керченскому мосту, но… собственно говоря, я не исключаю того, что во время маневров Кавказ-2020 будет разрабатываться и переброска сил и средств с задействованием Крымского моста.

Но, на самом деле, в случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка Вооруженных Сил России, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят, как это было в Сирии и в Ливии», – рассуждает Гончар, не уточняя, кто именно «размолотит».


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