В Киеве отвели ВСУ восемь минут жизни после российского удара

30.12.2021  14:56 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия нанесет Украине военное поражение менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Украинская армия при этом, по словам Волошина, потеряет даже те признаки современности, которые у нее есть, превратившись.

«Я не понимаю, почему они считают, что смогут отсюда куда-то улететь. Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война. Они думают, что там Гиркин какой-нибудь соберет отряд, вооружит автоматами, они под советским или российским флагом поедут присоединять Украину к России, а не полетят самолеты, не ударят ракетами и не закроют просто воздушное пространство над Украиной», – сказал депутат

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