Новости Украины

Россия нанесет Украине военное поражение менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская армия при этом, по словам Волошина, потеряет даже те признаки современности, которые у нее есть, превратившись.

«Я не понимаю, почему они считают, что смогут отсюда куда-то улететь. Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война. Они думают, что там Гиркин какой-нибудь соберет отряд, вооружит автоматами, они под советским или российским флагом поедут присоединять Украину к России, а не полетят самолеты, не ударят ракетами и не закроют просто воздушное пространство над Украиной», – сказал депутат

«У России многократное преимущество в авиации, несопоставимое. Те же самые крылатые ракеты и так далее будут просто использованы для того, чтобы, как мне говорили, восемь минут на подавление сопротивления, там уже есть варианты. Вот реально, восемь минут. Первый удар, который наносится по штабам бригад, по складам вооружений, складам горюче-смазочных материалов, по ключевым военным объекта, по аэродромам, по той же базе, где стоят «Байрактары» и так далее. Это десятки, сотни крылатых ракет и авиавылетов», – добавил политик.«Потом можно даже не заходить на территорию. Военные украинские остаются, солдаты в окопах, потери при этом будут, но не такие значительные, как могли бы быть, но фактически современная армия перестает существовать. Останется просто ополчение с автоматами на БТРах. После этого они уже скажут: «Будем дальше или будем договариваться?». Вот такой сценарий является наиболее вероятным», – заявил Волошин. </p> <p> </p> <p>