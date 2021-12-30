В Киеве отвели ВСУ восемь минут жизни после российского удара
Россия нанесет Украине военное поражение менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию.
Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинская армия при этом, по словам Волошина, потеряет даже те признаки современности, которые у нее есть, превратившись.
«Я не понимаю, почему они считают, что смогут отсюда куда-то улететь. Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война. Они думают, что там Гиркин какой-нибудь соберет отряд, вооружит автоматами, они под советским или российским флагом поедут присоединять Украину к России, а не полетят самолеты, не ударят ракетами и не закроют просто воздушное пространство над Украиной», – сказал депутат
Спасибо!
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