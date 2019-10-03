В Киеве ответили на вопрос, почему власть Зеленского политически импотентна при гигантской поддержке масс

03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешняя украинская власть – сборная солянка из представителей нескольких групп влияния – тут люди Зеленского, Коломойского, Пинчука, США и более мелких. Плюс ситуативные союзники и попутчики этих групп. По причине этой разношерстности власть не в состоянии принимать решений, по которым нет консенсуса среди всех ее “пайщиков”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую оценку дал киевский политобозреватель и блогер Вячеслав Чечило в своем телеграм-канале.

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“Как видим, компания пестрая с довольно разными, часто противоречащими друг другу интересами. Учитывая это, становится понятно, что принимать власть может только те решения, по поводу которых есть общий консенсус. Возможно, частично удастся принять и те, по поводу которых есть устойчивое большинство и есть договоренности с внешними группами. Но крайне малореально принятие решений, по поводу которых есть серьезное противостояние между главными игроками.

На практике это означает, что все «реформы», которые за счет населения и мелкого бизнеса, примут на ура – это устраивает всех. А вот с остальным будут очень большие проблемы. И чем более сложные и важные будут решения, тем меньше вероятность их принятия”, – пишет он.

По мнению Вячеслава Чечило разношерстность нынешней власти на Украине предопределяет ее возможный раскол в случае уменьшения рейтинга президента Зеленского – того единственного, что скрепляет воедино враждующие между собой группы.

“Именно раскол в какой-то момент (после значительной просадки рейтинга Зе) станет для определенных игроков наиболее предпочтительным вариантом действий. Ведь хорошо плывется на корабле победителей. С корабля, идущего на дно, принято сходить”, = резюмирует обозреватель.