20.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве отыскали «конкретное достижение» кабинета Зеленского

Главное достижение президента Владимира Зеленского за два месяца на посту главы государства заключается в том, что за этот период его команда не успела обворовать население.

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявил экс-депутат Верховной Рады Николай Катеринчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, тот факт, что при Зеленском на счету Госказначейства Украины денег на 140% больше, чем в этот же период прошлого года было при президенте Петре Порошенко, – объясняется исключительно отвращением команды «Зе» к казнокрадству.

Вместе с тем, что мешает продолжать воровать старому порошенковскому кабмину, Катеринчук не пояснил.

«Мы не оцениваем 30 дней, мы оцениваем когда он выиграл выборы и ждал инаугурации и время, когда он вступил уже в полномочия. Так я вам хочу сказать, что за это время он ничего не украл.

Два месяца вас не обворовывает президент, с чем я вас и поздравляю. Я вам хочу сказать, что на казначейском счете денег на 140% больше, чем было за аналогичный период прошлого года», – радостно доложил Катеринчук.

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