В Киеве озаботились, куда «после перемоги» сажать «крымчан-коллаборантов» – в укро-тюрьмах нет мест

Любовь Смирнова.  
28.08.2024 23:57
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине гадают, как наказать крымчан за работу в российском Крыму и не перегрузить тюрьмы. Даже если выпустить на свободу всех уголовников и дезертиров, 115 тысяч мест в тюрьмах не хватит для лишения свободы всех «коллаборантов».

Об этом в эфире регионального канала ««Первый Западный» (Львов) заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в виртуальной АРК, подонок Денис Чистиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине гадают, как наказать крымчан за работу в российском Крыму и не перегрузить...

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«По действующему законодательству большинство людей, которые просто ведут свой бизнес на территории Крыма, попадают под коллаборационную деятельность, поскольку закон о коллаборационной деятельности был принят в начале полномасштабного вторжения и не учитывал долгосрочную оккупацию, только лишь те территории, которые были оккупированы Российской Федерацией после 24 февраля 2022 года. Сейчас идёт обсуждение с депутатами, правительством и экспертами по изменениям закона и уточнению перечня лиц, которые действительно являются коллаборантами и должны быть привлечены к уголовной ответственности за военные преступления и содействие установлению оккупационной власти на территории Крыма», – отметил укро-чиновник.

«Есть вопрос относительно медицинского персонала, учителей, работников коммунальных служб. Они также попадают под законодательство о коллаборационной деятельности и несут уголовную ответственность. Но сейчас стоит вопрос о дополнительных видах ответственности, поскольку пенитенциарная система Украины может принять 115 000 заключённых.

А на территории Крыма по действующему законодательству число привлеченных к ответственности превысит 200 000, и к такому количеству заключённых система не готова», – рассуждал Чистиков.

Он повторил предупреждение всем, кто прибыл на полуостров после 2014 года, покинуть территорию Крыма, «пока цел Крымский мост», и наврал, что «все высокопоставленные лица давно уехали на материк». Этот факт якобы подтверждает спрос на жилье в соседнем Краснодарском крае.

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