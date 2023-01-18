В Киеве ожидают от Запада «ядерных санкций» против России

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Хоть МАГАТЭ и не станет вводить против России серьёзных ограничений, страны западного блока могут принять новые санкции против ядерного сектора РФ.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МАГАТЭ не будет вводить жесткие санкции против России. Для этого у МАГАТЭ нет ни политической воли, ни мандата. Сейчас ведётся дискуссия о том, чтобы ввести санкции против российского атомного сектора. Возможно, какие-то элементы могут быть в десятом пакете, который обсуждается, американцы начали обговаривать», – сказал дипломат.

Экс-министр подчеркнул, что зависимость Запада от России в вопросах ядерной энергетики будет уменьшаться так же, как и зависимость от других энергоресурсов.

«Есть много проблем у того, чтобы ввести санкции против российского ядерного сектора. Главная – это зависимость Запада от ядерного топлива. Не столько в изготовлении, сколько в обогащении. Эта зависимость сейчас будет уменьшаться. Ничего невозможного нет. В начале прошлого года Германия покупала почти половину газа и угля у России. И всё, до свидания. Так будет и по ядерному топливу. Они всё равно пойдёт вникуда с точки зрения ядерного сектора. Это уже не является российским ядерным энергетическим оружием. Поэтому я ожидаю, что хотя бы частичные санкции по российскому атомному сектору со стороны ЕС и США. А вторая причина того, почему МАГАТЭ не будет ничего делать – это действительно необходимость контролировать состояние ядерной безопасности», – добавил Климкин.