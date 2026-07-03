В Киеве ожидают потерю Славянска и Краматорска до конца года

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Достаточно высока вероятность того, что уже в текущем году Россия полностью возьмет под контроль Донбасс.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Достаточно высока вероятность того, что уже в текущем году Россия полностью возьмет под контроль...

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«Учитывая, что эпопея с Константиновкой заняла три месяца, такие шансы есть. Они не нулевые, достаточно высокие. Все зависит от сил, какая тактика будет использована российской армией в осаде Славянско-Краматорско агломерации.

Судя по всему, как и с Бахмутом и другими украинскими городами, будет охват, перерезание логистики беспилотниками и затем уже просачивание малыми группами в городскую застройку, откуда выбить архисложно и довольно кровопролитное мероприятие», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что ВС РФ занимают господствующие высоты на направлении, например, Рай-Александровки, которая находится выше Славянска и Краматорска.

«Те, кто понимают, что такое радиогоризонт, прекрасно знают, что господствующие высоты – это возможность осуществлять оттуда пуски беспилотников и банально душить на корню логистику. Как быстро это произойдет, зависит только от тактики», – заявил Золотарев.

Он добавил, что окончательно потеряет Славянск и Крамторск Украина если не в конце этого, то в начале следующего года.

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English version :: Читать на английском В Киеве ожидают потерю Славянска и Краматорска до конца года

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